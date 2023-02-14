«Манчестер Юнайтед» готов продать Магвайра за 40 млн фунтов

Дата публикации: 14-02-2023

«Манчестер Юнайтед» намерен разгрузить состав в следующее трансферное окно.



По сведениям журналиста Криса Уилера, «манкунианцы» готовы расстаться с Гарри Магвайром уже по окончании текущего сезона. Отмечается, что в клубе определились с суммой, которую рассчитывают получить за защитника. Своего капитана «МЮ» оценивает в 40 миллионов фунтов (около 45 млн евро).



Контракт Магвайра с «красными дьяволами» истекает в 2025 году. В сезоне 2022/23 в активе англичанина 19 поединков, в которых он получил шесть желтых карточек.



Ранее стало известно о том, что наставник манчестерской команды Эрик тен Хаг больше не заинтересован в услугах Донни Ван де Бека и Антони Марсьяля.