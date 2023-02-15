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«Calciomercato»: Отступные за Дибалу – 12 млн евро. «МЮ» готов заплатить их летом 2023-го

Дата публикации: 15-02-2023

«Calciomercato» сообщает, что следующим клубом Пауло Дибалы может стать «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» заинтересованы в форварде «Ромы», отступные за которого для клубов не из Италии составляют 12 000 000 евро. Англичане готовы заплатить такую сумму по окончании сезона.

Ранее стало известно о намерении римлян продлить соглашение с аргентинцем и исключить условие об отступных. Ради пролонгации контракта «Рома» готова повысить нападающему зарплату.

Дибала перебрался в стан «джаллоросси» минувшим летом в ранге свободного агента. В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста 21 встреча (11 забитых мячей, 7 ассистов).

Действующий контракт форварда с клубом истекает в 2025 году. Transfermarkt.de оценивает Дибалу в 30 млн евро.

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