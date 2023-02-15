В Турции активно обсуждают переход Захаряна в «Галатасарай»

Дата публикации: 15-02-2023

Карьера Арсена Захаряна может продолжиться в турецком чемпионате. По данным «Gezen Dokuz», «Динамо», владеющее правами на полузащитника, уже согласовало его трансфер с «Галатасараем». Сумма компенсации за 19-летнего россиянина составит 11 млн евро. Дополнительно «Динамо» сможет рассчитывать на 2 млн евро в формате бонусов.



Ранее сообщалось, что Захарян близок к переходу в «Челси», но его трансфер до сих пор не состоялся.



В текущем сезоне в активе хавбека 3 гола и 6 голевых пасов в 22 играх за «бело-голубых». Контракт Захаряна с клубом действует до июня 2024 года. Ценник на него равняется 15 000 000 евро (Transfermarkt.de).



«Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции. Цвета клуба защищают такие известные игроки как Николо Дзаньоло, Дрис Мертенс и Мауро Икарди.