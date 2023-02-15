Экс-футболист сборной Испании возглавил «Валенсию»

Дата публикации: 15-02-2023

Стало известно имя нового наставника «Валенсии». Вывести «летучих мышей» из кризиса попытается Рубен Бараха. О его назначении клуб объявил на своем сайте. О сроке действия контракта с испанцем информация отсутствует.



Для «Валенсии» Бараха является легендарной личностью. В бытность футболистом он выигрывал вместе с командой Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок Испании и два раза побеждал в Ла Лиге. В качестве тренера он успел поработать в «Сарагосе», «Тенерифе», «Спортинге», «Райо Вальекано» и «Эльче».



Ранее «Валенсию» возглавлял Дженнаро Гаттузо. В конце января руководство клуба решило расстаться с итальянцем из-за плохих результатов. После 21 тура «летучие мыши» с 20 набранными очками находятся на 18-ой строчке в таблице Ла Лиги.