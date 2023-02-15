04:06 ()
Свернуть список

«Ньюкасл» готов потратить 50 млн евро на испанского полузащитника

Дата публикации: 15-02-2023

«Caught Offcide» сообщает, что Нико Уильямс может переехать в Англию. В услугах хавбека «Атлетика» из Бильбао заинтересован «Ньюкасл». В контракте полузащитника имеется пункт об отступных в размере 50 000 000 евро. «Сороки» согласны заплатить за 20-летнего испанца такую сумму.

Ранее СМИ писали об интересе к Уильямсу со стороны «Астон Виллы». Клуб из Бирмингема также готов был заплатить отступные за перспективного футболиста.

Срок действия контракта Нико с «Атлетиком» ограничен летом 2024 года. В сезоне 2022/2023 в активе Уильямса 26 встреч за «басков», в которых он отметился 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Рыночная стоимость игрока равняется 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close