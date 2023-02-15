Дортмундская «Боруссия» хочет сохранить Беллингема

Дата публикации: 15-02-2023

Себастьян Кель, являющийся спортивным директором «Боруссии» (Дортмунд), сообщил о желании клуба сохранить Джуда Беллингема.



«Не произошло ничего нового. Необходимо потерпеть еще некоторое время. Естественно, мы попытаемся сохранить Беллингема в клубе на максимально возможный срок, поскольку для нас он крайне важный игрок», - публикует заявление Келя издание «RNBVB».



Беллингем стал футболистом «Боруссии» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он появлялся на поле в составе «шмелей» в 27 встречах (10 голов, 6 ассистов).



Соглашение англичанина с «Боруссией» рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt.de оценивает 19-летнего футболиста в 110 млн евро.



Ранее СМИ писали об интересе к Беллингему со стороны «ПСЖ», «Ман Сити», «Реала», «Челси» и «Ливерпуля».