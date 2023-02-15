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«МЮ» заинтересован в подписании Кошты на замену де Хеа. Сумма отступных – 75 млн евро

Дата публикации: 15-02-2023

«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться вратарем «Порту», пишет «A Bola». «Манкунианцы» видят в Диогу Коште замену Давиду де Хеа, с которым клуб обсуждает условия нового контракта. Трудовые отношения испанца с грандом АПЛ рассчитаны до конца сезона.

Кошта пролонгировал соглашение с «Порту» в ноябре прошлого года. По новому договору отступные за 23-летнего стража ворот составили 75 млн евро.

В текущем сезоне на счету Кошты 26 встреч за «сине-белых» (13 «сухих» матчей). Контракт Диогу с «Порту» действует до середины 2027 года. Рыночная стоимость кипера составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).

На катарском ЧМ Кошта защищал ворота сборной Португалии. Всего в его активе 11 встреч за национальную команду.

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