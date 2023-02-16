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«Реал» интересуется Кварацхелией, но не будет платить «Наполи» 100 млн евро

Дата публикации: 16-02-2023

«Реал» рассматривает вариант с подписанием Хвичи Кварацхелии, сообщает ресурс «Cadena SER».

Основной целью «сливочных» является Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии». Если осуществить трансфер англичанина не удастся, то мадридцы готовы рассмотреть других футболистов, в том числе хавбека «Наполи».

При этом «Реал» не намерены платить за игрока неаполитанцев 100 млн евро. «Галактикос» готовы оформить переход грузинского футболиста лишь на условиях, устраивающих их.

Ценник на Кварацхелию составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Наполи» 23 игры (11 забитых мячей, 14 ассистов). Соглашение Кварацхелии с «адзурри» действует до лета 2027 года.

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