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В сборной Бразилии утвердили исполняющего обязанности главного тренера

Дата публикации: 16-02-2023

Исполнять обязанности тренера бразильской сборной доверено Рамону Менезесу. Информация появилась на сайте национальной команды.

Ранее Менезес работал с молодежкой U20, вместе с которой он выиграл ЧМ в своей возрастной категории. Дебют специалиста на новой должности состоится 25-го марта. На эту дату запланирован товарищеский матч Бразилии с Марокко. Встреча пройдет на африканском континенте.

Прежним тренером «селесао» был Аденор Тите, возглавивший ее в июне 2016 года. Свой пост специалист покинул по завершении катарского мундиаля, на котором его команда выступила неудачно. Бразильцы вылетели с мирового первенства на стадии 1/4 финала, уступив хорватской сборной в серии пенальти.

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