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Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке «Тоттенхэма» за 3,5 млрд евро

Дата публикации: 16-02-2023

По данным «The Financial Times», «Тоттенхэм» интересен Джаму Наджафи. Ирано-американский бизнесмен планирует приобрести лондонскую команду.

Предложение по «Тоттенхэму» может быть оформлено в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 2,8 млрд евро. Помимо этого, миллиардеру также придется выплатить долги команды в размере 0,7 млрд евро. Наджафи рассчитывает договориться о покупке 70-процентной доли в лондонском клубе, собственниками оставшейся части станут инвесторы, представляющие государства Ближнего Востока.

На данный момент «шпорами» владеет Джо Льюис.

Наджафи руководит «Najafi Companies», в его собственности находится доля в гоночной команде «Макларен» и баскетбольном клубе «Финикс Санз».

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