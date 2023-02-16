Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке «Тоттенхэма» за 3,5 млрд евро

Дата публикации: 16-02-2023

По данным «The Financial Times», «Тоттенхэм» интересен Джаму Наджафи. Ирано-американский бизнесмен планирует приобрести лондонскую команду.



Предложение по «Тоттенхэму» может быть оформлено в ближайшее время. Сумма сделки оценивается в 2,8 млрд евро. Помимо этого, миллиардеру также придется выплатить долги команды в размере 0,7 млрд евро. Наджафи рассчитывает договориться о покупке 70-процентной доли в лондонском клубе, собственниками оставшейся части станут инвесторы, представляющие государства Ближнего Востока.



На данный момент «шпорами» владеет Джо Льюис.



Наджафи руководит «Najafi Companies», в его собственности находится доля в гоночной команде «Макларен» и баскетбольном клубе «Финикс Санз».