«Арсенал» внимательно следит за Мэддисоном

Дата публикации: 16-02-2023

Ближайшим летом Джеймс Мэддисон может сменить «Лестер Сити» на «Арсенал». По информации «90min», «пушкари» наблюдают за 26-летним хавбеком. Помимо «канониров», на игрока претендуют «Ньюкасл», «Ман Сити» и «Тоттенхэм».



Мэддисон обучался футболу в академии «Ковентри». Состав «Лестера» полузащитник пополнил в июле 2018 года, перебравшись из «Норвича». Сумма сделки составила 25 000 000 евро.



Соглашение Мэддисона с «лисами» действует до лета 2024 года. В связи с этим клуб может согласиться продать полузащитника по окончании сезона, чтобы еще через год не отпустить его в ранге свободного агента. Рыночный ценник на англичанина составляет 55 млн евро.



В текущем сезоне на счету Мэддисона 9 голов и 5 результативных передач в 18 играх за «Лестер».