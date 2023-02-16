«Ювентус» требует от Аллегри победы в Лиге Европы

Дата публикации: 16-02-2023

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что боссы «Ювентуса» рассчитывают на победу команды под руководством Массимилиано Аллегри в ЛЕ 2022/2023. Такая задача поставлена перед наставником туринцев. В «Ювентусе» считают, что лучшей возможности завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон у команды не будет.



Напомним, победа в Лиге Европы автоматически гарантирует клубу попадание в групповой этап ЛЧ на будущий сезон.



Пробиться в главный еврокубок через внутренний чемпионат «бьянконери» будет очень тяжело. В январе клуб лишили 15 очков после скандального дела, связанного с финансовыми махинациями. В активе «Ювентуса» 29 набранных очков после 22 туров. Туринцы находятся на 9-й строчке в таблице Серии А.



Первым соперником «Юве» в Лиге Европы будет «Нант».