10:06 ()
Свернуть список

«Ювентус» требует от Аллегри победы в Лиге Европы

Дата публикации: 16-02-2023

«La Gazzetta dello Sport» информирует, что боссы «Ювентуса» рассчитывают на победу команды под руководством Массимилиано Аллегри в ЛЕ 2022/2023. Такая задача поставлена перед наставником туринцев. В «Ювентусе» считают, что лучшей возможности завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон у команды не будет.

Напомним, победа в Лиге Европы автоматически гарантирует клубу попадание в групповой этап ЛЧ на будущий сезон.

Пробиться в главный еврокубок через внутренний чемпионат «бьянконери» будет очень тяжело. В январе клуб лишили 15 очков после скандального дела, связанного с финансовыми махинациями. В активе «Ювентуса» 29 набранных очков после 22 туров. Туринцы находятся на 9-й строчке в таблице Серии А.

Первым соперником «Юве» в Лиге Европы будет «Нант».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close