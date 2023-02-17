«Реал» нацелился на защитника «МЮ»

Дата публикации: 17-02-2023

«Реал» может подписать Диогу Далота, в настоящий момент выступающего за «Ман Юнайтед», сообщает «Diario AS».



Не так давно «манкунианцы» продлили контракт с защитником до завершения сезона 2023/2024, воспользовавшись соответствующей опцией в договоре. При этом новое соглашение с португальцем до сих пор не подписано. Если Далот решит завершить сотрудничество с «Юнайтед», то мадридцы постараются заполучить его. Переход игрока может состояться ближайшим летом.



«Красные дьяволы» подписали защитника в 2018 году. В текущем сезоне в активе Далота 25 встреч (1 забитый мяч, 3 голевых паса).



Рыночная стоимость 23-летнего португальца равняется 32 000 000 евро («Transfermarkt»).