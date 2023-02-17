«Манчестер Сити» интересен защитник «Интера»

Дата публикации: 17-02-2023

По информации ресурса «90min», «Ман Сити» присматривается к Федерико Димарко. «Горожане» планируют оформить переход защитника «Интера» в летнее межсезонье.



Миланцы испытывают финансовые трудности, поэтому клуб может согласиться продать Димарко.



Итальянец обучался футболу в структуре «Интера». Пробиться в основу «нерадзурри» ему удалось лишь в 2021 году. В нынешнем сезоне Федерико принял участие в 22 встречах Серии А, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Его соглашение с «Интером» действует до середины 2026 года. Рыночный ценник на 25-летнего фулбека составляет 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



С 2021 года Димарко вызывается в сборную Италии. В его активе 8 игр за национальную команду (1 гол).