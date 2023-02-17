«Арсенал» готов составить конкуренцию «Барселоне» в погоне за 17-летним вундеркиндом

Дата публикации: 17-02-2023

«Арсенал» заинтересован в услугах 17-летнего бразильца Витора Роке. Информацией поделился ресурс «UOL».



Трансфер нападающего «Атлетико Паранаэнсе» уже согласовал Микель Артета. «Пушкари» наблюдают за выступлением Роке, который не так давно в составе бразильской сборной одержал победу на Кубке Америки U20.



На центрфорварда также претендует «Барселона». С учетом повышенного спроса на своего футболиста «Атлетико Паранаэнсе» оценил его в 40 млн евро. Примечательно, что зимой Витора хотел подписать «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» предлагали за него 14 млн евро и бонусные выплаты, но «красно-черные» отказались продавать игрока.



Соглашение нападающего с бразильским клубом истекает в 2027 году. Отступные по контракту Роке составляют 100 000 000 евро.