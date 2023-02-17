07:24 ()
Свернуть список

«Бавария» сохраняет интерес к Кейну

Дата публикации: 17-02-2023

«SportBild» утверждает, что «Бавария» продолжает интересоваться Гарри Кейном. Скауты мюнхенцев выдали заключение, согласно которому форвард «Тоттенхэма» является оптимальной кандидатурой для усиления клуба.

«Бавария» давно пытается заполучить англичанина. Если Кейн решит не пролонгировать договор с лондонским клубом, действующий до лета 2024 года, то «красные» попытаются подписать его. «Тоттенхэм» намерен убедить нападающего заключить новое соглашение в этом году, но тот не хочет спешить с решением.

В сезоне 2022/2023 на счету Кейна 19 забитых мячей и 3 результативные передачи в 32 встречах за «шпор».

Рыночная стоимость 29-летнего игрока сборной Англии равняется 90 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close