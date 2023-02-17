«Бавария» сохраняет интерес к Кейну

Дата публикации: 17-02-2023

«SportBild» утверждает, что «Бавария» продолжает интересоваться Гарри Кейном. Скауты мюнхенцев выдали заключение, согласно которому форвард «Тоттенхэма» является оптимальной кандидатурой для усиления клуба.



«Бавария» давно пытается заполучить англичанина. Если Кейн решит не пролонгировать договор с лондонским клубом, действующий до лета 2024 года, то «красные» попытаются подписать его. «Тоттенхэм» намерен убедить нападающего заключить новое соглашение в этом году, но тот не хочет спешить с решением.



В сезоне 2022/2023 на счету Кейна 19 забитых мячей и 3 результативные передачи в 32 встречах за «шпор».



Рыночная стоимость 29-летнего игрока сборной Англии равняется 90 млн евро (по версии Transfermarkt.de).