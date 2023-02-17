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«Челси» готов выкупить Жоау Феликса у «Атлетико» летом за 80 млн евро

Дата публикации: 17-02-2023

«Челси» планирует оформить полноценный переход Жоау Феликса, принадлежащего «Атлетико». Стороны могут оформить сделку по окончании сезона. Информацией поделился ресурс «Cadena Ser».

Отмечается, что «аристократы» готовы предложить «матрасниками» за португальца порядка 80 000 000 евро.

Феликс связан контрактом с «Атлетико» до лета 2027 года. «Челси» оформил аренду форварда в январе, заплатив за нее € 11 млн. Также лондонцы согласились взять на себя в полном объеме расходы по зарплате 23-летнего футболиста (примерно 6 миллионов евро). По окончании сезона португалец должен будет вернуться в Испанию.

За «Челси» Феликс провел 3 встречи, в которых отличился 1 раз. «Transfermarkt» оценивает нападающего в 50 млн евро.

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