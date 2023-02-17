«Милан» подпишет летом вратаря «Аталанты» в качестве свободного агента

Дата публикации: 17-02-2023

Ближайшим летом Марко Спортьелло подпишет контракт с «Миланом».



Фабрицио Романо информирует, что голкипер не будет продлевать трудовое соглашение с «Аталантой». К новой команде он присоединится на правах свободного агента.



Руководство «россонери» рассматривает Спортьелло как альтернативу Майку Меньяну, который в настоящий момент продолжает восстанавливаться после травмы. Еще один страж ворот «Милана» Чиприан Тэтэрушану в скором времени может уйти из клуба.



Спортьелло воспитывался в академии «Аталанты». В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 7 матчей в Серии А (2 игры без пропущенных мячей).



Рыночная стоимость вратаря – 1,5 млн евро (Transfermarkt.de).



В сборную Италии Спортьелло вызывается с 2021 года.