«Милан» подпишет летом вратаря «Аталанты» в качестве свободного агента
Дата публикации: 17-02-2023
Ближайшим летом Марко Спортьелло подпишет контракт с «Миланом».
Фабрицио Романо информирует, что голкипер не будет продлевать трудовое соглашение с «Аталантой». К новой команде он присоединится на правах свободного агента.
Руководство «россонери» рассматривает Спортьелло как альтернативу Майку Меньяну, который в настоящий момент продолжает восстанавливаться после травмы. Еще один страж ворот «Милана» Чиприан Тэтэрушану в скором времени может уйти из клуба.
Спортьелло воспитывался в академии «Аталанты». В текущем сезоне на счету 30-летнего футболиста 7 матчей в Серии А (2 игры без пропущенных мячей).
Рыночная стоимость вратаря – 1,5 млн евро (Transfermarkt.de).
В сборную Италии Спортьелло вызывается с 2021 года.