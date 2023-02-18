Вальверде продлил контракт с «Атлетиком»

Дата публикации: 18-02-2023

Эрнесто Вальверде продолжит работу на посту наставника «Атлетика». В пресс-службе команды из Бильбао сообщили о пролонгации соглашения со специалистом до конца сезона 2023/2024.



У Вальверде богатая история взаимоотношений с «Атлетиком». В 2013-2017 годах специалист был тренером клуба, выиграв вместе с ним в 101 из 213 встреч. Летом 2017 года он оставил команду из Бильбао ради «Барселоны», за которую выступал в бытность футболистом. В январе 2020 года Вальверде завершил сотрудничество с «сине-гранатовыми», после чего длительное время находился без работы. Его возвращение в «Атлетик» состоялось минувшим летом.



По итогам 21 тура «баски» под руководством Вальверде занимают 7-е место в Ла Лиге, имея в своем активе 32 очка.