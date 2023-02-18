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ЦСКА ведет переговоры с тремя нападающими

Дата публикации: 18-02-2023

ЦСКА продолжает искать усиление в линию нападения. В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что «армейцы» ведут переговоры сразу с 3 форвардами.

Основной целью клуба считается Айюб Эль-Кааби из «Хатайспора». Марокканца также хочет заполучить «Адана Демирспор», но шансы подписать нападающего выше у москвичей. Окончательного решения по своему будущему 29-летний футболист еще не принял.

На случай провала переговоров по Эль-Кааби ЦСКА прорабатывает еще 2 варианта. Один из бомбардиров уже согласился на трансфер, но у него самые большие финансовые требования. Запросы второго игрока в части зарплаты ниже. С ним переговоры пока ведутся.

При этом Квадво Дуа, об интересе «красно-синих» к которому ранее сообщалось, в клубе не будет.

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