ЦСКА ведет переговоры с тремя нападающими

Дата публикации: 18-02-2023

ЦСКА продолжает искать усиление в линию нападения. В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что «армейцы» ведут переговоры сразу с 3 форвардами.



Основной целью клуба считается Айюб Эль-Кааби из «Хатайспора». Марокканца также хочет заполучить «Адана Демирспор», но шансы подписать нападающего выше у москвичей. Окончательного решения по своему будущему 29-летний футболист еще не принял.



На случай провала переговоров по Эль-Кааби ЦСКА прорабатывает еще 2 варианта. Один из бомбардиров уже согласился на трансфер, но у него самые большие финансовые требования. Запросы второго игрока в части зарплаты ниже. С ним переговоры пока ведутся.



При этом Квадво Дуа, об интересе «красно-синих» к которому ранее сообщалось, в клубе не будет.