«Интер» намерен выиграть борьбу у «Баварии» и «ПСЖ» за форварда сборной Франции Тюрама

Дата публикации: 18-02-2023

По данным ресурса «Calciomeracato», «Интер» заинтересован в услугах Маркуса Тюрама. Подписать француза миланцы хотят бесплатно.



У нападающего есть действующий контракт с менхенгладбахской «Боруссией», который истекает ближайшим летом. Тюрам решил не пролонгировать его. На француза претендуют ряд команд, включая «Баварию», «Ман Юнайтед», «Ньюкасл», «ПСЖ» и «Тоттенхэм». «Интер» надеется переманить игрока, пообещав ему годовую зарплату в 5 000 000 евро и ключевую роль в клубе.



Ранее СМИ писали, что Тюрам уже согласовал условия контракта с «Баварией». Договор стороны подпишут летом 2023 года.



В текущем сезоне на счету француза 13 забитых мячей и 4 ассиста в 21 встрече за «Боруссию».