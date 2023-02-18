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Рэшфорд может перейти в «Баварию». Клуб видит в нем замену Левандовски

Дата публикации: 18-02-2023

«Бавария» хочет подписать Маркуса Рэшфорда, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед». Информацией поделилось издание «Sport Bild».

Мюнхенцам импонируют игровые качества центрфорварда, который блестяще проявил себя на катарском ЧМ. В клубе считают, что Маркусу по силам заменить Роберта Левандовски, покинувшего команду минувшим летом. При этом в «Баварии» осознают, что договориться о переходе англичанина будет крайне тяжело, поскольку в «Юнайтед» он является ключевой фигурой.

Контракт Рэшфорда с «манкунианцами» действует до июня 2024 года. В сезоне 2022/2023 в активе 25-летнего футболиста 35 игр (22 забитых мяча, 8 ассистов).

Transfermarkt.de оценивает нападающего в 55 млн евро.

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