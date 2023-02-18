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«Динамо» в ближайшее время продлит контракт с Фоминым

Дата публикации: 18-02-2023

«Динамо» в скором времени пролонгирует трудовые отношения с Даниилом Фоминым. Стороны уже согласовали продление договора до лета 2027 года, пишет «Евро-Футбол.Ру».

Фомин является воспитанником академии «Краснодара». Опорнику не удалось пробиться в основу «быков», потому в 2019 году он перешел в «Уфу». Еще через год «Динамо» выкупило его контракт за 3,5 млн евро.

В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 22 игры за «бело-голубых», в которых он отметился 3 голами и 4 ассистами.

Действующий контракт Фомина со столичным клубом истекает в середине 2025 года. Ценник на опорника равняется 9 млн евро («Transfermarkt»).

Ранее Александр Маньяков, работающий с Фоминым, заявил в интервью «Sport24», что этой зимой его клиент может покинуть «Динамо».

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