«Динамо» в ближайшее время продлит контракт с Фоминым
«Динамо» в скором времени пролонгирует трудовые отношения с Даниилом Фоминым. Стороны уже согласовали продление договора до лета 2027 года, пишет «Евро-Футбол.Ру».
Фомин является воспитанником академии «Краснодара». Опорнику не удалось пробиться в основу «быков», потому в 2019 году он перешел в «Уфу». Еще через год «Динамо» выкупило его контракт за 3,5 млн евро.
В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина 22 игры за «бело-голубых», в которых он отметился 3 голами и 4 ассистами.
Действующий контракт Фомина со столичным клубом истекает в середине 2025 года. Ценник на опорника равняется 9 млн евро («Transfermarkt»).
Ранее Александр Маньяков, работающий с Фоминым, заявил в интервью «Sport24», что этой зимой его клиент может покинуть «Динамо».