«Bloomberg»: Катарские инвесторы готовы купить «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд евро

Дата публикации: 18-02-2023

В скором времени «МЮ» может обрести новых владельцев. «Bloomberg» информирует, что купить «манкунианцев» хотят катарские инвесторы, которые формируют стартовое предложение по приобретению клуба. За английскую команду они готовы выложить 5 млрд фунтов (порядка 5,6 млрд евро).



Сообщается, что консорциум, среди членов которого значится экс-премьер Катара шейх Хамад бен Джасем Аль Тани, дорабатывает предложение по покупке «красных дьяволов», уточняя последние моменты.



В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Ман Юнайтед» после 23 сыгранных встреч находится на 3-й строчке, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 6 очков. Также подопечные Эрика тен Хага продолжают борьбу в Лиге Европы.



С 2005 года «Юнайтед» находится в собственности семьи Глейзеров.