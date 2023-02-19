Турецкий журналист: за 10 млн евро «Галатасарай» предпочел бы купить Захаряна, а не Дибалу

Дата публикации: 19-02-2023

Мехмет Озкан дал комментарии на тему возможных трансферов «Галатасарая». По данным турецкого журналиста, клуб ближе к покупке Арсена Захаряна, чем Пауло Дибалы.



«Я не располагаю информацией относительно трансфера Дибалы. Если в «Галатасарае» и решатся оформить еще один переход с бюджетом свыше 10 млн евро, то подпишут Захаряна», - заявил журналист на YouTube-канале «A Spor».



Ранее ряд источников писали об интересе «Галатасарая» к футболисту «Динамо». Москвичи хотят получить за хавбека 15 млн евро. Захарян рассчитывает зарабатывать в Турции порядка 2-2,5 млн евро за сезон.



Также сообщалось, что Дибала может покинуть «Рому», а в его контракте с «джаллоросси» имеется условие по отступным, размер которых для иностранных команд равняется 12 000 000 евро.