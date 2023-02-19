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«Севилья» объявила о трансфере аргентинского защитника Гаттони

Дата публикации: 19-02-2023

Федерико Гаттони, ранее выступавший за «Сан-Лоренсо де Альмагро», стал игроком «Севильи». Информация появилась на сайте испанской команды.

За аргентинца клуб заплатил 1,4 млн евро. Гаттони подписал с «нервионцами» соглашение до лета 2027 года. Остаток сезона защитник проведет в «Сан-Лоренсо» в рамках арендного договора, после чего присоединится к испанской команде.

Рыночная стоимость Гаттони равняется 4,5 млн евро («Transfermarkt»). Центрбек воспитывался в структуре «Сан-Лоренсо». Всего на счету 24-летнего футболиста 70 встреч за клуб (6 забитых мячей, 3 результативные передачи).

«Севилья» по итогам 21 тура находится на 12-й строчке в Ла Лиге, имея в своем активе 24 набранных очка.

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