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Два гранда АПЛ интересуются защитником «Аталанты»

Дата публикации: 19-02-2023

Джорджо Скальвини, права на которого принадлежат «Аталанте», привлек внимание сразу 2 команд АПЛ.

«Goal», указывая в качестве источника информации «Corriere della Sera», пишет, что за игроком наблюдают «Челси» и «Ман Юнайтед». Интерес к 19-летнему защитнику также проявляет «Бавария».

Скальвини обучался футболу в академии «Аталанты». Его дебют в первой команде состоялся в октябре 2021 года. В текущем сезоне Джорджо выходил на поле в футболке «оробичей» в 20 встречах, отметившись 2 голами и 1 результативным пасом.

Рыночный ценник на Скальвини составляет 20 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»). Контракт защитника с клубом из Бергамо истекает в 2027 году.

В июне 2022 года Скальвини дебютировал в составе сборной Италии.

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