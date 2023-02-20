Владельцы «ПСЖ» могут приобрести долю в «Тоттенхэме», даже если шейх Аль Тани купит «МЮ»

Дата публикации: 20-02-2023

Организация «Qatar Sports Investments» («QSI»), в собственности которой находится «ПСЖ», может стать обладателем доли в «Тоттенхэме». Причем на это не повлияет возможная покупка шейхом Аль Тани «Манчестер Юнайтед». Информацией поделилось издание «The Times».



Инвесторы из Катара готовы выкупить миноритарную долю акций «Тоттенхэма», если нынешний собственник «шпор» Джо Льюис, а также глава совета директоров команды Дэниэл Леви согласятся выставить ее на продажу. В «QSI» заинтересовались «Тоттенхэмом» из-за высокой рентабельности и доходности арены клуба.



Решение Аль Тани относительно покупки «красных дьяволов» не скажется на сделке по приобретению доли в лондонской команде, поскольку между ним и «QSI» есть определенные разногласия.