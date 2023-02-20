Осимхен забил 100 голов в карьере на 13 матчей быстрее, чем Месси, и на 104 – чем Роналду

Дата публикации: 20-02-2023

Виктор Осимхен продолжает удивлять своей результативностью. В 23-м туре Серии А центрфорвард «Наполи» записал на своей счет очередной гол, который стал для него 100-м. Для этого нигерийцу потребовалось провести 197 встреч. Аналогичного достижения Лионелю Месси удалось достичь за 210 игр, Криштиану Роналду – за 301 матч.



Осимхен выступает за неаполитанцев с 2020 года. В юном возрасте нападающий перебрался в «Вольфсбург», где и началась его европейская карьера. «Наполи» выкупил контракт нигерийца у «Лилля», заплатив за него 75 000 000 евро.



В нынешнем сезоне Осимхен является основной ударной силой «адзурри». На его счету 19 забитых мячей и 4 ассиста в 23 встречах за клуб. Контракт 24-летнего футболиста с «Наполи» действует до лета 2025 года.



Источник – «Чемпионат».