04:06 ()
Свернуть список

«Зенит» хочет приобрести Коваленко, если Кузяев не продлит контракт с клубом

Дата публикации: 20-02-2023

Александр Коваленко может перейти из «Сочи» в «Зенит». Об этом рассказал «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.

«Коваленко значится в числе возможных новичков «Зенита», если Далер откажется от продления соглашения», - приводит слова источника «Чемпионат».

Ранее ряд источников писали, что Кузяев взял паузу в переговорах по продлению контракта с «Зенитом». Игрок хочет продолжить карьеру в Европе.

Коваленко обучался футболу в академии «Чертаново». «Сочи» оформил его трансфер минувшим летом. Сумма сделки составила 0,6 млн евро. Текущий сезон хавбек проводит в «Крыльях Советов» на правах аренды. На счету 19-летнего Александра 17 встреч в РПЛ (1 гол, 2 результативные передачи).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close