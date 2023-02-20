«Зенит» хочет приобрести Коваленко, если Кузяев не продлит контракт с клубом

Дата публикации: 20-02-2023

Александр Коваленко может перейти из «Сочи» в «Зенит». Об этом рассказал «Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией.



«Коваленко значится в числе возможных новичков «Зенита», если Далер откажется от продления соглашения», - приводит слова источника «Чемпионат».



Ранее ряд источников писали, что Кузяев взял паузу в переговорах по продлению контракта с «Зенитом». Игрок хочет продолжить карьеру в Европе.



Коваленко обучался футболу в академии «Чертаново». «Сочи» оформил его трансфер минувшим летом. Сумма сделки составила 0,6 млн евро. Текущий сезон хавбек проводит в «Крыльях Советов» на правах аренды. На счету 19-летнего Александра 17 встреч в РПЛ (1 гол, 2 результативные передачи).