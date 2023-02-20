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Зиеш может сменить «Челси» на «Баварию»

Дата публикации: 20-02-2023

Зимой Хаким Зиеш мог покинуть «Челси» и перебраться в «ПСЖ», но в итоге его трансфер не состоялся. По окончании сезона хавбек, скорее всего, вновь попытается найти себе новый клуб. «Fichajes» пишет, что среди претендентов на марокканца теперь значится и «Бавария».

Срок действия контракта Зиеша с «аристократами» ограничен летом 2025 года. После удачного выступления на катарском чемпионата мира футболист стал получать больше игрового времени в «Челси». С начала сезона марокканец провел за лондонцев 18 встреч, в которых отметился 1 результативной передачей.

Рыночный ценник на 29-летнего полузащитника составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).

В сборную Марокко Зиеш вызывается с 2015 года. В его активе 50 игр за национальную команду (19 голов).

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