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«ПСЖ» всерьез задумался о возвращении Тухеля

Дата публикации: 20-02-2023

В «ПСЖ» думают над вариантом с возвращением на тренерский мостик команды Томаса Тухеля. Об этом рассказал журналист Оливье Талларон.

Ранее специалист уже работал с парижанами в 2018-2020 годах. Под руководством немца «Пари Сен-Жермен» дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА, а также дважды выигрывал французскую Лигу 1. Свою должность Тухель оставил в конце 2020 года. Одной из причин его ухода назывался конфликт с Леонардо, занимающим пост спортивного директора «красно-синих».

В январе 2021 года Тухель получил назначение в «Челси». В свой первый сезон у руля лондонцев он сумел завоевать главный трофей ЛЧ. Минувшей осенью «синие» расторгли контракт с немцем. В настоящий момент он не занимается тренерской деятельностью.

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