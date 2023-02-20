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«МЮ» оценивает Рэшфорда в 120 млн фунтов

Дата публикации: 20-02-2023

«МЮ» назвал сумму компенсации, которую клуб хочет получить за Маркуса Рэшфорда в случае его трансфера ближайшим летом.

Форвард связан трудовыми отношениями с «красными дьяволами» до июня 2024 года. Опция продления контракта ранее уже была активирована «Ман Юнайтед». Стороны продолжают обсуждать условия нового соглашения, но Рэшфорд пока не принял предложение клуба, согласно которому его недельная зарплата составит 0,3 млн фунтов.

Если «манкунианцам» не удастся убедить нападающего подписать контракт до лета, то многие европейские гранды попытаются переманить его.

По данным «Daily Star», в «МЮ» будут согласны отпустить Рэшфорда за сумму не менее 120 млн фунтов (~ 135,6 млн евро). В сезоне 2022/2023 на счету англичанина 24 гола и 8 ассистов в 36 играх.

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