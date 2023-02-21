«МЮ» готов выслушать предложения по Мактоминею

Дата публикации: 21-02-2023

«Football Insider» утверждает, что ближайшим летом «Ман Юнайтед» продаст Скотта Мактоминея. По всей видимости, Эрик тен Хаг, возглавляющий английский топ-клуб, не видит опорника в своей команде.



По окончании сезона «красные дьяволы» будут открыты к предложениям по шотландцу. За его переход «МЮ» надеются получить 25 млн фунтов (порядка 28 млн евро).



Мактоминей обучался футболу в структуре «манкунианцев». Его дебют в основе клуба состоялся в мае 2017 года. В сезоне 2022/2023 хавбек был задействован в 25 встречах во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Контракт 26-летнего шотландского полузащитника с «Юнайтед» действует до середины 2025 года. Transfermarkt.de оценивает Мактоминея в 30 млн евро.