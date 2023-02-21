«ПСЖ» заинтересован в подписании трех французских футболистов из Бундеслиги

Дата публикации: 21-02-2023

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает подписать сразу 3 французов из Бундеслиги, пишет «L'Equipe». Речь идет о Рандале Коло Муани из «Айнтрахта», а также Ману Коне и Маркусе Тюраме, защищающих цвета менхенгладбахской «Боруссии».



Основной целью парижан является форвард «Айнтрахта», интерес к которому также проявляют «Бавария» и «МЮ». Сумма трансфера может составить 80-100 млн евро. Соглашение Коло Муани с «Айнтрахтом» действует до июня 2027 года. Если данную сделку закрыть не удастся, то «ПСЖ» попытается подписать Тюрама, который ближайшим летом станет свободным агентом.



За переход Ману Коне чемпиону Франции придется отдать порядка 25-35 млн евро. 21-летний хавбек связан контрактом с «Боруссией» до середины 2025 года.