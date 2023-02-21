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Тилеманс может перебраться в Бундеслигу

Дата публикации: 21-02-2023

Юри Тилеманс может покинуть «Лестер» по окончании сезона. Соглашение 25-летнего бельгийца с клубом истекает ближайшим летом. При этом сразу несколько европейских топ-клубов хотят подписать его.

«Goal», ссылаясь на портал «JuveFC», рассказал о возможных претендентах на Тилеманса. Фаворитом в споре за хавбека «Лестера» является «Боруссия» (Дортмунд). В услугах футболиста также заинтересован «Ювентус».

Состав «Лестер Сити» Тилеманс пополнил в июле 2019 года, перейдя из «Монако» за 45 000 000 евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего полузащитника 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 28 встречах за английскую команду.

Рыночный ценник на бельгийца равняется 40 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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