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«Реал» пристально следит за Влаховичем

Дата публикации: 21-02-2023

«Реал» продолжает следить за Душаном Влаховичем, правами на которого владеет «Ювентус». Трансфер нападающего обсуждается боссами «сливочных». Информацию опубликовало издание «Diario AS».

По окончании сезона мадридцы могут лишиться своей главной ударной силы. Соглашение клуба с Каримом Бензема истекает летом 2023 года. По новому контракту стороны еще не договорились, потому «Реал» вынужден прорабатывать возможную замену на случай ухода француза. Влахович рассматривается испанским грандом как альтернатива Бензема.

Контракт 23-летнего представителя сборной Сербии с «Юве» действует до лета 2026 года. В текущем сезоне Душан появлялся на поле в составе «бьянконери» в 21 игре (10 голов, 3 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает форварда в 80 млн евро.

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