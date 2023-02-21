Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»

Дата публикации: 21-02-2023

Иван Бакулин, работающий с Вячеславом Караваевым, подтвердил информацию о согласовании нового контракта игрока с «Зенитом».



«Пока соглашение не заключено. На сборах были утверждены ключевые детали с руководством, после чего мы перешли к этапу подписания договора. Надеюсь, что здесь проблем не будет», - публикует заявление Бакулина «Sport24».



Бакулин отметил, что Караваев не хочет уходить из «Зенита» и рассчитывает продлить соглашение с клубом. Останется ли он в команде, будет решать руководство петербуржцев.



Срок действия контракта защитника с «сине-бело-голубыми» ограничен летом 2023 года. В текущем сезоне на счету Караваева 16 игр за петербуржцев (2 ассиста).



Ценник на россиянина составляет 6 000 000 евро («Transfermarkt»).