Выигрывайте призы каждый месяц с “Битвой экспрессов” от 1xBet!

Дата публикации: 22-02-2023

Ведущий букмекер мира 1xBet проводит постоянную акцию “Битва экспрессов”, в которой ежемесячно дарит игрокам роскошные призы. Среди них - приставки, гаджеты и многое другое! Приятный бонус: каждый месяц главный приз отличается от предыдущего, а значит, сражаться всегда интересно.

Принять участие проще простого: достаточно продолжать делать ставки типа “экспресс” на 1xBet и набирать баллы. Чем больше коэффициент, сумма ставки и количество событий в экспрессе - тем больше баллов набирает игрок.

По итогам месяца пользователю для участия в акции учитывается один выигрышный экспресс, который набрал больше всего баллов. Десять лучших экспрессов месяца на 1xBet гарантируют их авторам крутые призы!

В призовом фонде - наушники, смарт-часы, бонусные баллы для новых ставок и многое другое. Главный приз от топ-букмекера каждый месяц разный: это может быть крутой смартфон или приставка (информация всегда доступна на странице промо).

Ставьте на 1xBet, участвуйте в “Битве экспрессов” и выигрывайте топовые призы от букмекера с мировым именем!