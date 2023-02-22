«Арсенал» продлил контракт с Эльнени

Дата публикации: 22-02-2023

«Арсенал» пролонгировал соглашение с Мохамедом Эльнени до середины 2024 года. Информация появилась на официальном сайте «пушкарей».



«Я рад, что выступаю за эту удивительную команду с 2016 года. В клубе все настолько позитивно, что я счастлив подписать новый контракт» - публикует заявление футболиста пресс-служба «Арсенала».



За лондонцев Эльнени играет с января 2016 года. Египтянин является одним из ветеранов команды. На его счету 155 игр за «красно-белых».



Прежнее соглашение 30-летнего опорника с «канонирами» истекало ближайшим летом, но в «Арсенале», несмотря на травму, решили продлить с ним контракт.



В текущем сезоне Эльнени появлялся на поле в составе команды Микеля Артеты всего 8 раз и отметился 1 забитым мячом.