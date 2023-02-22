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«Крылья Советов» объявили о переходе Зуева

Дата публикации: 22-02-2023

Карьера Александра Зуева продолжится в «Крыльях Советов».

«Зуев стал футболистом «Крыльев Советов». Его соглашение с нашим клубом действует до завершения сезона 2022/2023. В сезоне 2016/2017 Саша уже защищал цвета «Крыльев Советов», сыграв 11 встреч и отдав 2 результативные передачи. Ранее Александр выступал в составе «Химок», «Спартака», «Ростова» и «Рубина», - сообщает пресс-служба самарской команды.

Ранее стало известно, что «Химки» досрочно прекратили сотрудничество с 26-летним полузащитником.

В текущем сезоне в активе Зуева 14 встреч за подмосковную команду (без результативных действий).

Рыночный ценник на 26-летнего футболиста составляет 1 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

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