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«Ливерпулю» предложили подписать Неймара в летнее трансферное окно

Дата публикации: 22-02-2023

По данным ресурса «Football Insider», услуги Неймара были предложены «Ливерпулю». Ближайшим летом «мерсисайдцы» смогут выкупить форварда «ПСЖ» за 80-90 млн евро.

Кроме «Ливерпуля», бразильца также предложили и другим клубам АПЛ, среди которых «Ньюкасл», «Ман Сити» и «МЮ». Источник отмечает, что, скорее всего, английские клубы откажутся от данного предложения по причине существенных затрат на сделку.

В «Пари Сен-Жермен» Неймар перебрался в 2017 году. Действующий договор 31-летнего игрока с «красно-синими» истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне бразилец выходил на поле 29 поединках (18 забитых мячей, 17 результативных пасов).

Transfermarkt.de оценивает Неймара в 75 000 000 евро.

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