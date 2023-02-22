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«Fotomac»: «Галатасарай» предложил 13 млн евро + 2 млн евро

Дата публикации: 22-02-2023

«Галатасарай» улучшил предложение по Арсену Захаряну. Информацией поделился ресурс «Fotomac».

Турки готовы заплатить за хавбека «Динамо» 13 млн евро. К этой сумме могут добавиться еще 2 млн евро в формате бонусов. В трудовом договоре Захаряна с «бело-голубыми» предусмотрены отступные в 15 млн евро, потому москвичи согласны отпустить 19-летнего игрока за предложенную сумму.

Для россиянина «Галатасарай» подготовил контракт с годовой зарплатой в 2,25 млн евро. Отступные по соглашению со стамбульской командой составят 35 млн евро. При этом «Динамо» сможет получить 10-процентную долю от последующего трансфера футболиста.

В настоящий момент «Галатасарай» находится в ожидании ответа от агента Захаряна.

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