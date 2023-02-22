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«Лидс» летом может приобрести полузащитника «Челси»

Дата публикации: 22-02-2023

«Daily Express» пишет, что по окончании сезона «Лидс Юнайтед» может подписать Рубена Лофтус-Чика, принадлежащего «Челси». Клуб интересовался полузащитником в минувшее трансферное окно, но сделка не состоялась.

На приобретении футболиста настаивал Джесси Марш, ранее возглавлявший «Лидс». Однако недавно клуб расторг контракт со специалистом по причине провальных результатов. Теперь в руководстве команды намерены дождаться решения вопроса с новым коучем, а уже после этого вернуться к обсуждению кандидатуры Лофтус-Чика.

Контракт хавбека с «синими» истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне на счету Лофтус-Чика 22 игры (1 результативная передача).

«Transfermarkt» оценивает англичанина в 25 миллионов евро.

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