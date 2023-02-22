Заа может стать одноклубником Роналду

Дата публикации: 22-02-2023

Текущий сезон для Уилфрида Заа может стать последним в составе «Кристал Пэлас», пишет ресурс «Evening Standard». По окончании сезона вингер может присоединиться к «Аль-Насру», за который выступает Криштиану Роналду.



Футболистом также интересуется «Милан». Однако Заа склоняется к варианту с «Аль-Наср».



Трудовые отношения ивуарийца с «орлами» действуют до июня 2023 года, потому ближайшим летом он может стать свободным агентом.



На протяжении всей своей карьеры Заа выступал исключительно за английские клубы. СМИ неоднократно сообщали о его возможном переходе в топ-команду АПЛ, но он так и не ушел из «Кристал Пэлас».



В текущем сезоне на счету Уилфрида 6 забитых мячей и 2 ассиста в 19 играх лиги.