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Заа может стать одноклубником Роналду

Дата публикации: 22-02-2023

Текущий сезон для Уилфрида Заа может стать последним в составе «Кристал Пэлас», пишет ресурс «Evening Standard». По окончании сезона вингер может присоединиться к «Аль-Насру», за который выступает Криштиану Роналду.

Футболистом также интересуется «Милан». Однако Заа склоняется к варианту с «Аль-Наср».

Трудовые отношения ивуарийца с «орлами» действуют до июня 2023 года, потому ближайшим летом он может стать свободным агентом.

На протяжении всей своей карьеры Заа выступал исключительно за английские клубы. СМИ неоднократно сообщали о его возможном переходе в топ-команду АПЛ, но он так и не ушел из «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне на счету Уилфрида 6 забитых мячей и 2 ассиста в 19 играх лиги.

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