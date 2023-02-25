Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо

Дата публикации: 25-02-2023

Владимир Путин поставил подпись под указом, предоставляющим гражданство списку из 38 человек. Среди них оказались и футболисты «Зенита». Речь идет о Клаудиньо и Малкоме. Информацию разместил ресурс «РИА Новости».



Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году. Соглашение бразильца с петербургской командой действует до середины 2027 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 19 игр за «сине-бело-голубых» (3 гола, 8 результативных передач).



Малком пополнил состав действующего чемпиона России в 2019 году. Его трудовые отношения с клубом действуют до лета 2027 года. В нынешнем сезоне в активе вингера 23 встречи за «Зенит» (15 забитых мячей, 7 ассистов).



Оба футболиста играли на Олимпиаде 2021 года в составе сборной Бразилии.