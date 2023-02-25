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«Спартак» имеет право выкупить Шитова у «Крыльев Советов» за 300 млн рублей

Дата публикации: 25-02-2023

У «Спартака» есть возможность вернуть Владислава Шитова, недавно перешедшего в «Крылья Советов», пишет «РБ Спорт».

В контракте нападающего с самарской командой прописано условие, позволяющее «красно-белым» оформить обратный выкуп 18-летнего футболиста. В этом случае «Спартаку» придется заплатить за него 300 000 000 рублей.

«Крылья Советов» арендовали Шитова минувшим летом. В конце февраля самарцы оформили полноценный трансфер форварда. Сумма сделки составила 40 млн рублей.

В сезоне 2022/2023 Шитов провел за «Крылья» 18 встреч, отметившись 2 голами. Его контракт с «зелено-бело-синими» действует до июня 2026 года.

Рыночная стоимость игрока составляет 0,7 млн евро («Transfermarkt»).

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