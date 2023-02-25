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Гальярдо может возглавить «ПСЖ»

Дата публикации: 25-02-2023

Новым тренером «Пари Сен-Жермен» могут назначить Марсело Гальярдо, ранее работавшего с «Насьоналем» и «Ривер Плейт». Информация появилась в «Twitter» Николо Скиры.

Инсайдер заявил, что руководство парижан рассматривает специалиста в качестве потенциального сменщика Кристофа Галтье, возглавляющего «ПСЖ» в настоящий момент. Назначение аргентинца может состояться уже по окончании сезона. Среди других кандидатов на данный пост значится Зинедин Зидан.

Гальярдо защищал цвета французского гранда в бытность футболистом. За «красно-синих» он выступал в сезоне 2008/2009. Также аргентинец играл за «Монако». Других европейских команд в его карьере не было.

Последним местом работы Гальярдо был «Ривер Плейт», сотрудничество с которым он завершил в декабре 2022 года.

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