Гальярдо может возглавить «ПСЖ»

Дата публикации: 25-02-2023

Новым тренером «Пари Сен-Жермен» могут назначить Марсело Гальярдо, ранее работавшего с «Насьоналем» и «Ривер Плейт». Информация появилась в «Twitter» Николо Скиры.



Инсайдер заявил, что руководство парижан рассматривает специалиста в качестве потенциального сменщика Кристофа Галтье, возглавляющего «ПСЖ» в настоящий момент. Назначение аргентинца может состояться уже по окончании сезона. Среди других кандидатов на данный пост значится Зинедин Зидан.



Гальярдо защищал цвета французского гранда в бытность футболистом. За «красно-синих» он выступал в сезоне 2008/2009. Также аргентинец играл за «Монако». Других европейских команд в его карьере не было.



Последним местом работы Гальярдо был «Ривер Плейт», сотрудничество с которым он завершил в декабре 2022 года.