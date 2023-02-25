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«Реал» нацелился на игрока «Челси»

Дата публикации: 25-02-2023

По информации «Defensa Central», карьера Кристиана Пулишича может продолжиться в «Реале». Мадридцы ищут усиление на фланг нападения и рассматривают на эту позицию футболиста «Челси». Трансфер может состояться по окончании сезона.

При этом отмечается, что на «Камп Ноу» Пулишич сможет рассчитывать лишь на роль игрока подмены, поскольку в клубе намерены сделать ставку на Родриго и Винисиуса.

За «Челси» Пулишич выступает с января 2019 года. В сезоне 2022/2023 американец провел в футболке «аристократов» 21 встречу, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Соглашение вингера с лондонцами действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на Пулишича равняется 38 000 000 евро (по версии Transfermarkt.de).

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