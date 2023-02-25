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«Ливерпуль» решил продать Фабиньо

Дата публикации: 25-02-2023

Текущий сезон может стать последним для Фабиньо в составе «Ливерпуля». Опорник, скорее всего, покинет «мерсисайдцев» ближайшим летом, сообщает портал «Goal».

Боссы «Ливерпуля» открыты к предложениям по 29-летнему бразильцу и рассчитывают продать его в летнее трансферное окно. В клубе недовольны качеством игры Фабиньо в сезоне 2022/2023.

«Красные» подписали опорника летом 2018 года, выкупив его контракт у «Монако». Трансфер футболиста обошелся клубу в 45 млн евро. В нынешнем сезоне на счету Фабиньо 32 встречи за «Ливерпуль» (без результативных действий).

Трудовой договор хавбека с командой Клоппа истекают в 2026 году. Рыночная стоимость бразильца – € 55 млн (источник – «Transfermarkt»).

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